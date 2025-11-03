پخش زنده
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» از محل اعتبارات ۳.۴ همت در سال گذشته آغاز شد و با مشارکت خیرین، شرکتها و اقشار مختلف مردم به سرعت گسترش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ حمیدرضا خانمحمدی در نشست خبری پویش ملی «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» گفت: از جامعه خیرین مدرسهساز تشکر میکنم، مخصوصاً از خیرینی که با تمام وجود و دارایی خود پای کار آمدهاند. برخی از خیرین زمینی را که از پدرشان به ارث رسیده بود اهدا کردند، برخی از محل دیه فرزندشان و برخی از سرمایه شخصی خود در طبق اخلاص گذاشتند.
خانمحمدی افزود: ایده اصلی این پویش از ساماندهی فضاهای آموزشی و ایجاد الگوی نوین مشارکت آغاز شد. در گذشته، نشستها و برنامهها بهصورت متمرکز برگزار میشد، اما امروز لازم بود این الگو با استفاده از فناوری و ابزارهای نو تغییر کند. با راهاندازی یک سامانه، هر فرد از هر نقطه کشور میتواند به هر نیتی و در هر مبلغی در ساخت و تجهیز مدارس مشارکت کند. این پویش فقط برای جمعآوری پول نیست بلکه بستری برای مشارکت همه مردم در همه ابعاد مدرسهسازی و آموزش است.
وی تأکید کرد: اولویت اول رئیسجمهور، موضوع آموزشوپرورش و تعلیم و تربیت در همه ابعاد آن است. ساخت مدرسه گام نخست است، اما هدف اصلی، تحول در آموزشوپرورش و یادگیری است.
خانمحمدی با اشاره به تلاشها در زمینه تجهیزات و فناوری گفت: چندین جلسه با شرکتهای دانشبنیان و مجموعه ریاست جمهوری برگزار شده تا فناوریهای جدیدی که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته در مدارس کشور نیز پیادهسازی شود. در حال حاضر طرحهایی در مرحله آزمایش است تا مدارس بتوانند بهصورت آنلاین با یکدیگر یا حتی با آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهها ارتباط برقرار کنند.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای ما این است که مدارس چندلایه ایجاد شود و کلاسهای درسی از طریق فناوری هدایت شوند. در این زمینه هنوز برخی طرحها در مرحله بررسی است، اما بهزودی بسته جامعی در حوزه تجهیزات مدارس ارائه خواهد شد.
خانمحمدی با اشاره به بخش «مدرسهیاری» گفت: خیرینی که در زمینههای مختلف از جمله تأمین تجهیزات، رایانه، تلویزیون یا امکانات آموزشی تمایل به همکاری دارند، میتوانند از طریق سامانه اقدام کنند. سامانهای با داشبورد هوشمند طراحی شده که مدارس در آن نیازهای خود را ثبت میکنند و پس از تأیید استانها، اولویتبندی میشوند. به این ترتیب مشخص میشود هر مدرسه چه امکاناتی دارد و در چه زمینهای دچار کمبود است.
وی افزود: در برخی مناطق، مدارس حتی از داشتن ابزارهای ساده آزمایشگاهی یا وسایل کمکآموزشی محروم هستند. با کمک خیرین استانی و نهادهای مردمی میتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.
خانمحمدی به موضوع تغذیه دانشآموزان نیز اشاره کرد و گفت: همه ما دوران تحصیل را به یاد داریم که گاهی صبح بدون صبحانه در مدرسه حاضر میشدیم. بدون تغذیه مناسب، یادگیری کامل شکل نمیگیرد. اکنون برنامههایی برای تغذیه دانشآموزان در مناطق محروم در نظر گرفته شده است و جمعیت امام رضا نیز در این زمینه همکاری مؤثری داشته است.
وی اعلام کرد: تاکنون ۳۲ مدرسه از طریق این پویش اعلام شده و امروز نیز ۲۵ مدرسه دیگر از سوی خیرین و مردم به این طرح پیوستهاند. خوشبختانه خبرهای خوبی از مشارکت مردمی در سراسر کشور دریافت کردهایم.