پخش زنده
امروز: -
کمیسیون آب کشاورزی (ماده ۱۱) پیگیر ساماندهی سدهای خاکی فاقد متولی شد تا مشکلات موجود و اختلافات احتمالی رفع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سدهای خاکی فاقد متولی در استان مرکزی به کمیسیون آب کشاورزی سپرده میشوند.
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی در نشست کارگروه استانی کمیسیون ماده ۱۱ آب کشاورزی گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، نحوه هماهنگی این وزارتخانه با وزارت نیرو در زمینه آب کشاورزی تعیین شده و آییننامه مربوط به آن نیز به تصویب رسید.
علی صفری افزود: این کمیسیون بهمنظور ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله شرکت آب منطقهای و سایر دستگاهها تشکیل میشود تا موضوعاتی مانند چگونگی تأمین و مصرف آب در بخش کشاورزی، مشکلات موجود و اختلافات احتمالی میان دستگاهها در این کمیسیون بررسی و تصمیمگیری شود.
بر اساس قانون، وزارت نیرو موظف است آب را به صورت حجمی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و در مقابل، بخش کشاورزی نیز مکلف است بر اساس برنامه هفتم، میزان آب مورد نیاز خود را در سطح کشور به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش دهد که این موضوع به تناسب در استانها نیز اجرایی خواهد شد.
حدود ۴۵ سد خاکی در استان مرکزی وجود دارد.