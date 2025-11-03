پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۷ مورد تفاهمنامه همکاری با سرمایهگذاران ملی در بخش کشاورزی این استان آماده شده تا همزمان با برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل به امضای طرفین برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علیحسین احدیعالی اظهار کرد: در همایش بینالمللی سرمایهگذاری ۵۰ قطعه زمین با نقشه مشخص و ابعاد مختلف در اردبیل، پارسآباد، مشگینشهر، نمین و نیر به سرمایهگذاران واگذار خواهد شد.
وی از رایزنی با یک شرکت کشور عمانی برای مشارکت در اجرای طرحهای سرمایهگذاری شهرکهای گلخانهای در استان خبر داد و افزود: در روزهای آینده این رایزنیها به سرانجام رسیده و تعداد تفاهمنامههای آماده امضا به ۱۸ مورد خواهد رسید.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: ۲۷ مورد احصای ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان صورت گرفته که عمدتا مربوط به توسعه شهرکهای گلخانهای، صنایع تبدیلی و تکمیلی و رونق بخشی به فرآوری محصولات لبنی است.
وی گفت: اطلس الگوی کشت استان نیز آماده رونمایی شده و در آستانه همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران قرار میگیرد تا امکان اجرای طرحها بر اساس این اطلس الگوی کشت فراهم شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به نیمهتمام ماندن ۲۰ طرح با پیشرفت ۷۵ درصد در بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: تکمیل این طرحها در اولویت قرار گرفته و به محض آماده شدن در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
احدیعالی اضافه کرد: از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز در توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی استفاده خواهیم کرد و این امر فناوریهای جدید را نیز به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به ارائه تبلیغات توانمندی بخش کشاورزی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل بیان کرد: بنر، تیزر و کلیپ مربوط به توانمندیهای استان اردبیل در بخش کشاورزی با هدف ارائه در پنل تخصصی سرمایهگذاری بخش کشاورزی در همایش پیش رو آماده شده و با رفع نواقص در روزهای آینده، این مجموعه آماده ارائه و پخش در قالب پنلهای تخصصی در دانشگاه محقق اردبیلی خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به نهایی شدن راهاندازی پردیس فناوریهای نوین در کشت و صنعت مغان اشاره کرد و ادامه داد: با همکاری پارک علم و فناوری این پردیس فناورانه در بنگاه اقتصادی عظیم شمال استان راهاندازی میشود که خروجی آن قطعا به نفع توسعه استان اردبیل خواهد بود.
همایش بینالمللی سرمایهگذاری پنجم، ششم و هفتم آذرماه سال جاری با حضور مقامات کشوری و حدود ۶۰۰ نفر اعم از سرمایهگذاران و هلدینگهای سرمایهگذاری در اردبیل برگزار خواهد شد.