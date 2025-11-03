کارگاه آموزشي اطلاع رساني اميد بخش ،هوش مصنوعي و خبرنگاري بحران

کارگاه آموزشي اطلاع رساني اميد بخش ،هوش مصنوعي و خبرنگاري بحران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز کرمانشاه،برگزاری کارگاه آموزشی «روابط عمومی هوشمند و خلاق» با حضور مدیران روابط عمومی‌های استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری

در این کارگاه آموزشی شرکت‌کنندگان با رویکرد‌های نوین در حوزه روابط عمومی دیجیتال، شیوه‌های ارتباط مؤثر با رسانه‌ها و استفاده از ابزار‌های هوشمند در اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی آشنا شدند. هدف از برگزاری این دوره، ارتقای دانش تخصصی و به‌کارگیری خلاقیت در فعالیت‌های ارتباطی دستگاه‌های اجرایی بود.

این کارگاه به همت استانداری آبفا و آب منطقه‌ای استان برگزار شد.