روابط عمومي هاي سراسر استان در کارگاه آموزشي اطلاع رساني اميد بخش هوش مصنوعي خبرنگاري بحران و تجربه نگاري شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز کرمانشاه،برگزاری کارگاه آموزشی «روابط عمومی هوشمند و خلاق» با حضور مدیران روابط عمومیهای استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری
در این کارگاه آموزشی شرکتکنندگان با رویکردهای نوین در حوزه روابط عمومی دیجیتال، شیوههای ارتباط مؤثر با رسانهها و استفاده از ابزارهای هوشمند در اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی آشنا شدند. هدف از برگزاری این دوره، ارتقای دانش تخصصی و بهکارگیری خلاقیت در فعالیتهای ارتباطی دستگاههای اجرایی بود.
این کارگاه به همت استانداری آبفا و آب منطقهای استان برگزار شد.