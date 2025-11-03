پخش زنده
امروز: -
با رضایت خانواده بادغن رودینی اعضای پیکر پسر ۱۷ ساله این خانواده زاهدانی ساکن سمنان به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مرگ مغزی جوان ۱۷ ساله سمنانی خبر داد و گفت: با رضایت خانواده، اعضای بدن این نوجوان به نیازمندان پیوند زده شد.
محمد فروزش فرد گفت :علی بادغن رودینی جوان ۱۷ ساله به دلیل تصادف با موتورسیکلت راهی بیمارستان شد و به رغم تلاش کادر درمان به دلیل شدت ضربه دچار مرگ مغزی شد.
وی افزود: خانواده پس از آگاهی از غیر قابل بازگشت بودن شرایط فرزندشان با تصمیم خداپسندانه ای رضایت خود را برای پیوند اعضا اعلام کردند.
این جوان ۱۷ ساله متولد زاهدان و ساکن روستای خیر آباد سمنان بود.