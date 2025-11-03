به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بختیاری دهیار روستای ماهنیان گفت: ماهنیان روستایی بدون بیکار با مهاجرت معکوس است.

وی بیان کرد: این روستا۱۲۰۰ نفر جمعیت دارد که با تمرکز بر صنعت قطعه‌سازی خودرو توانسته است بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند و با تولید بیش از ۳۰۰ نوع قطعه لاستیکی خودرو، به یکی از قطب‌های صنعتی منطقه تبدیل شود.

بختیاری بیان کرد: ماهنیان نه‌تنها بیکاری را از روستا ریشه‌کن کرده، بلکه زمینه مهاجرت معکوس را نیز فراهم آورده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از جوانان شهرنشین برای کار و زندگی دوباره به زادگاه خود بازگشته‌اند.