روستای ماهنیان ثابت کرد؛ با مهاجرت معکوس می توان اشتغالزایی را فراهم و رویاهای شغلی را واقعی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بختیاری دهیار روستای ماهنیان گفت: ماهنیان روستایی بدون بیکار با مهاجرت معکوس است.
وی بیان کرد: این روستا۱۲۰۰ نفر جمعیت دارد که با تمرکز بر صنعت قطعهسازی خودرو توانسته است بیش از یکهزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند و با تولید بیش از ۳۰۰ نوع قطعه لاستیکی خودرو، به یکی از قطبهای صنعتی منطقه تبدیل شود.
بختیاری بیان کرد: ماهنیان نهتنها بیکاری را از روستا ریشهکن کرده، بلکه زمینه مهاجرت معکوس را نیز فراهم آورده است؛ بهگونهای که بسیاری از جوانان شهرنشین برای کار و زندگی دوباره به زادگاه خود بازگشتهاند.