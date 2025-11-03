بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام یوسف جمالی با گرامیداشت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز انقلاب اسلامی و تبعید تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، ۱۳ آبان را نماد مقاومت و وحدت ملی ملت ایران برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی عنوان کرد و گفت: امسال نیز راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرها و مراکز بخشهای استان و تعدادی از روستاها برگزار خواهد شد و برنامههای سخنرانی، تجمع دانشآموزی و قرائت قطعنامه سراسری به صورت هماهنگ انجام میشود.
وی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان از مبادی تعیین شده برای هر شهرستان آغاز خواهد شد، افزود: طبق برنامهریزی، مبادی حرکت راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف استان بوشهر و ساعات شروع و سخنرانان مراسم در ۲۰ نقطه استان مشخص شده و دبیران و اعضای شوراهای تبلیغات اسلامی، هماهنگیهای لازم را در هر شهرستان انجام دادهاند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: آیندهسازان ایران اسلامی، در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر مردم همیشه در صحنه استان بوشهر به ویژه دانشآموزان و دانشجویان ضمن تجدید عهد با آرمانهای امام راحل (ره)، شهدای دانشآموز و رهبر معظم انقلاب، انزجار خود را از سیاستهای امپریالیستی آمریکا و استکبار جهانی فریاد میزنند.
وی ریشه مقاومت مردم استان بوشهر را برخاسته از تاریخ پربار جهاد و ایستادگی دانست و گفت: مردم این خطه از نخستین روزهای نهضت اسلامی تا امروز، همواره پیشتاز بودهاند و حضور گسترده امسال نیز گواهی بر این اعتقاد عمیق خواهد بود.
حجتالاسلام جمالی گفت: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در مرکز استان بوشهر ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح از میدان قدس تا میدان رئیسعلی دلواری در ساحل بوشهر با حضور حماسی مردم برگزار میشود و و سخنران این مراسم دکتر سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت سیزدهم است.
وی از مردم خواست با حضور سراسری در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت و بار دیگر جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی محکوم کنند.
طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با مشارکت معلمان، دانشآموزان، دانشجویان، خانواده شهدا و اقشار مختلف برگزار میشود؛ در پایان نیز بیانیه سراسری محکومیت استکبار جهانی قرائت خواهد شد.