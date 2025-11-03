پخش زنده
درآستانه یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبارجهانی، سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیانیه سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به مناسبت فرا رسیدن یوم الله ۱۳ آبان ماه
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ (سوره مبارکه محمد (ص) / آیه ۷)
۱۳ آبان، روزی است که روح عزت و آزادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه جهانی جلوهگر شد؛ روزی که غیرت جوانان این سرزمین، دیوارهای استکبار را لرزاند و پیام استقلال و آزادی را به جهانیان مخابره کرد.
این روز بزرگ یادآور ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر سلطهطلبی نظامهای استکباری و نماد اتحاد مقدس مردم، جوانان، علما و مسئولان در دفاع از استقلال و هویت اسلامی-ایرانی است. امروز نیز، وظیفه ما پاسداری از این میراث گرانبهاست؛ میراثی که با خون شهیدان معزز، جانبازان و مجاهدان راه خدا آبیاری شده است.
سپاه حضرت عباس علیهالسلام استان اردبیل، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، تأکید مینماید که مبارزه با استکبار یک حادثه مقطعی نیست؛ بلکه راهی مستمر و عزتمندانه است که با هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) با قدرت ادامه دارد.
امروز، دشمنان با جنگ رسانهای، تحریف حقیقت و هدف قرار دادن امید مردم، در پی تضعیف هویت اسلامی و انقلابی ملتاند؛ اما تجربه تاریخ نشان داده است که ملت ایران، هوشیار، متحد و در مسیر حق پایدار است. امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون خون شهدا و ایستادگی رزمندگان و مجاهدان، وحدت و بصیرت ملت بزرگ ایران است
ما با الهام از مکتب شهیدان والامقام، اعلام میداریم که:
ایران اسلامی در برابر تهدید، سر خم نخواهد کرد.
ملتی که ریشه در ایمان دارد، هرگز شکست نخواهد خورد.
از عموم مردم مؤمن و بصیر، بهویژه دانشآموزان، جوانان انقلابی، فرهنگیان و خانوادههای معظم شهدا دعوت میشود تا با حضور گسترده و باشکوه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر پیام مقاومت، سربلندی و حمایت از آرمانهای انقلاب را به گوش جهان برسانند.
والسلام علیکم و رحمة الله
سپاه حضرت عباس علیهالسلام
استان اردبیل