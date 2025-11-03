

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل امور مالیاتی مازندران از اختصاص ۱۸ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خبر داد و گفت: این منابع نقش مؤثری در اجرای طرح‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و توسعه شهری و روستایی مازندران داشته است.

بهرام سلطانی افزود: اداره‌کل امور مالیاتی مازندران با تکیه بر شفافیت، قانون‌مداری و همکاری مؤدیان، توانسته است در سال جاری به دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه مالیات و عوارض دست یابد





او مقدار وصولی این اداره کل در ۷ ماه گذشته را ۹۰ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: ۳۳ هزار و ۸۱۸ اظهارنامه اشخاص حقیقی، ۱۰ هزار و ۵۲۳ اظهارنامه اشخاص حقوقی و ۱۶۷ هزار و ۶۰۵ اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ در استان ثبت شده است که نشان‌دهنده رشد مشارکت فعال مؤدیان و ارتقای فرهنگ مالیاتی است.





مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از درآمد‌های مالیاتی در خدمت توسعه محلی قرار می‌گیرد، گفت: ۱۸ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده امسال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مازندران اختصاص یافته است که نقش بسزایی در اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی در شهر‌ها و روستا‌های استان دارد.





سلطانی افزود: سیاست اداره‌کل امور مالیاتی مازندران بر پایه تعامل سازنده با مؤدیان و تحقق عدالت مالیاتی است و نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده روند رو به رشد تحقق درآمد‌های پایدار و تقویت منابع توسعه‌ای استان است.