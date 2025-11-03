پخش زنده
محدودیتهای ترافیکی مراسم ۱۳ آبان ، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شیراز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس پلیس راهور فارس گفت: محدودیتهای ترافیکی مقطعی در مسیر بولوار هجرت به سمت میدان شهدا، سه راه پیروزی و همه انشعابات آن و همچنین کنارگذر زند شرقی (دهنادی) به سمت میدان شهدا اجرا میشود و تا پایان مراسم ادامه دارد.
سرهنگ کورش کریمی افزود: مراسم روز دانش آموز ساعت ۹ صبح فردا در کنار ارگ کریم خان شیراز (میدان شهرداری) با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
این مراسم همزمان در مناطق مختلف فارس برگزار می شود.