به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس پلیس راهور فارس گفت: محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بولوار هجرت به سمت میدان شهدا، سه راه پیروزی و همه انشعابات آن و همچنین کنارگذر زند شرقی (دهنادی) به سمت میدان شهدا اجرا می‌شود و تا پایان مراسم ادامه دارد.

سرهنگ کورش کریمی افزود: مراسم روز دانش آموز ساعت ۹ صبح فردا در کنار ارگ کریم خان شیراز (میدان شهرداری) با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

این مراسم همزمان در مناطق مختلف فارس برگزار می شود.