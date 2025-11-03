دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی فردا
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، از عموم مردم بصیر و استکبارستیز استان بهویژه دانشآموزان و دانشجویان عزیز دعوت میکند تا با حضور شکوهمند، وحدتبخش و دشمنشکن خود در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در سراسر استان، حمایت قاطع خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و آرمان آزادسازی فلسطین و قدس شریف و تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای اخیر مقاومت و امنیت، اعلام نمایند.متن دعوت نامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله ۱۳ آبان؛ حماسۀ بزرگ استکبارستیزی ملت شجاع ایران و تلاقی معنادار سه رویداد مهم تاریخی (تبعید حضرت امام خمینی «رحمت الله علیه» به دلیل اعتراض به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، حمله دژخیمان رژیم پهلوی به دانشآموزان مظلوم در سال ۱۳۵۷ و همچنین خروش انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در آبانماه ۱۳۵۸) و نقطه عطف مهمی در تاریخ پرافتخار مبارزات ملت قهرمان ایران به شمار میرود.
امسال یومالله ۱۳ آبان، «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در تقارنی معنادار با ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته و این همزمانی یادآور این حقیقت است که روح مبارزه با استکبار جهانی، ریشه در مکتب ظلمستیز و ولایتمدار فاطمی دارد و همچنین شاهد عیان شدن حلقهای جدید از توطئهها و جنایات استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل بهسرکردگی آمریکای تروریستپرور در منطقه و جهان هستیم و در جنگ ۱۲ روزه، بدعهدی و دروغگویی آمریکا جلوه جدیدی برای ملت ایران پیدا کرده است و جنگهای طراحیشده و نیابتی، فشارهای اقتصادی ظالمانه و تلاش برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در منطقه، بهویژه حمایت تمامقد آمریکا و شرکای غربیاش از جنایات ددمنشانه و کشتار سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و نوار غزه و هدف قرار دادن مکرر فرماندهان جبهه مقاومت و دانشمندان و فرماندهان ایرانی، بار دیگر ماهیت واقعی استکبار و رژیم صهیونیستی به عنوان دو روی یک سکه شرارت را برای جهانیان آشکار ساخته است.
این شرایط حساس منطقهای و جهانی، اهمیت مبارزه مستمر و هوشمندانه با نظام سلطه و حامیان آن را بیش از پیش نمایان میسازد.
امسال و در شرایط حساس کنونی، مراسم یومالله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»؛ در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد همزمان با تمامی استانهای کشور با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» برگزار خواهد شد و مردم غیور استان همگام با ملت استکبارستیز ایران بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بینظیر خود، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع خواهند داد.
این مراسم در یاسوج، روز سهشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۹/۳۰ صبح از میدان هفت تیر به سمت خیابان آیتالله طالقانی تا خیابان جمهوری اسلامی با اجرای برنامههای مختلف برگزار خواهد شد.