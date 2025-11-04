پخش زنده
فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه استان سمنان از برنامه ریزی برای اعزام یک هزار و ۵۰۰ دختر دانشآموز مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ محمد امامی با بیان اینکه اعزام اردوهای راهیان نور آبانماه انجام می شود گفت: در این اردوها دانشآموزان به مدت پنج روز از یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید میکنند.
وی با اشاره به میزبانی اردوگاههای شهید شوکتپور اندیمشک و شهید شاطری خرمشهر برای کاروانهای اعزامی گفت: در مجموع، در این مرحله از اعزامها بیش از ۷۵۰۰ نفر-روز اردو برگزار خواهد شد.
سرهنگ امامی همچنین از اجرای طرح راهیان پیشرفت دانشآموزی در کنار برنامههای فرهنگی و معنوی خبر داد و گفت: در راستای تبیین نقش جوانان در پیشرفت و آبادانی کشور، دانشآموزان در استان خوزستان از کارخانه های تحولآفرین، صنایع کشتیسازی و مراکز صنعتی پیشرو بازدید خواهند کرد.