تشکلها و نهادهای مردمی شهرستان مهاباد مردم را به حضور گسترده در این راهپیمایی دعوت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، نهادها و تشکلهای مردمی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، شخصیت ها، ادارات مختلف و اعضای شورای تامین بر حضور گسترده در راهپیمایی فردا تأکید کردند.
مرکز اسلامی، شورای روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مهاباد، قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد، تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش، نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و دانشآموزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا وسیمای مهاباد، دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و سایر نهادها و ارگان ها، مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.