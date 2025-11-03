پخش زنده
وزیر نیرو گفت: تقاضا داریم تا زمانی که وضعیت کم بارشی اینگونه است مردم همکاریهای خود را در مصرف بهینه آب ادامه دهند به طوری که ما به پر مصرفها هم اخطار دادهایم و آنها را قطع خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما عباس علی آبادی وزیر نیرو در مراسم بهرهبرداری و افتتاح پروژههای آب و برق صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور برخط مسعود پزشکیان رئیسجمهور برگزار شد گفت: پروژههای امروز از مهترین طرحهای صنعت آب و برق میباشند که در این طرحها از هزینههایی بالایی استفاده شده است، به طور کلی در همین ۴ پروژه ما ۲۴ و نیم همت طرح افتتاح میکنیم.
وی ادامه داد: همچنین ۱۲/۱ دهم همت عملیات اجرایی امروز انجام میشود که این طرحها باید به سرعت انجام شود، اولین طرح واحد گاز نیروگاه سیکلترکیبی کلاس F سهند استان آذربایجانشرقی به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات با حجم سرمایهگذاری ۳۴۷ میلیارد تومان (ریالی) و ۱۰۹ میلیون یورو (ارزی) میباشد.
وزیر نیرو افزود: پروژه دوم امروز هم تصفیه خانه فاضلاب شهر رباط کریم است که با شبکه خطوط و جمع آوری فاضلاب در جنوب تهران وضعیت بهره مندی و سطح پوشش مردم تهران در بخش آب و فاضلاب بهبود میدهد، در واقع باتوجه به پنجمین سال خشکسالی که وارد ششمین سال میشویم که امیدواریم این وضعیت بهبود یابد.
علی آبادی در ادامه به مشترکان پر مصرف اخطار داد و اضافه کرد: تقاضا داریم تا زمانی که وضعیت کم بارشی اینگونه است مردم همکاریهای خود را در مصرف بهینه آب ادامه دهند به طوری که ما به پر مصرفها هم اخطار دادهایم و آنها را قطع خواهیم کرد.
وی گفت: همچنین انتقال آب از سد طالقان به تصفیه خانه استانهای البرز و تهران یکی دیگر از طرحها ما است که این پروژه از ۴ سال پیش باید اجرایی میشد که ما کمتر از ۸ ماه با کمک قرارگاه خاتم این پروژه را به اتمام رساندیم این تصفیه خانه به ظرفیت ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال به ارزش ۷۶۷۰ میلیارد تومان از دیگر پروژههای افتتاح شده امروز است
علی آبادی افزود: این پروژه که به طول ۶۲ کیلومتر بوده میتواند تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز ۳ میلیون نفر در تهران و البرز را تضمین و امکان تعمیر، نگهداری خط موجود، رسوبگیری و استفاده همزمان در شرایط اضطراری را فراهم کند.
وزیر نیرو بیان کرد: جایگزینی خط انتقال فرسوده با لولههای به قطر ۲ متر، افزایش ظرفیت انتقال آب به استان البرز و شهر تهران در شرایط اضطرار و استفاده از تکنولوژی به روز در ساخت تجهیزات مورد نیاز با استفاده از تولیدات داخلی از نتایج اجتماعی بهرهبرداری از این پروژه است.
