براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، آغاز مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی از ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیر‌های راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌های تابعه استان کردستان به شرح زیر است:

سنندج: تجمع اولیه میدان آزادی، خیابان فردوسی، میدان انقلاب

سقز: تجمع اولیه میدان قدس، خیابان جمهوری، میدان جمهوری اسلامی

قروه: تجمع اولیه چهار راه‌آیت‌الله خامنه‌ای، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی

مریوان: تجمع اولیه چهار راه بیمارستان، میدان شهید فهمیده، خیابان جمهوری

بیجار: تجمع اولیه میدان طالقانی به سمت خیابان توحید، چهاره راه پست، تقاطع شهرداری

بانه: تجمع اولیه مقابل اداره اوقاف، میدان حضرت امام خمینی

کامیاران: تجمع اولیه میدان حضرت امام خمینی (ره)، چهار راه اصلی شهر

دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم، بلوار امام، میدان لاله‌های واژگون

سروآباد: تجمع اولیه از میدان ملا عبدالعظیم به سمت میدان شهید مرادی و مدرسه دخترانه شهید فهمیده

دهگلان: تجمع اولیه میدان شهدا، میدان ساعت، میدان معلم