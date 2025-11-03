به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو به نقل از ریانووستی؛ میخائیل اولیانوف افزود: در حال حاضر هیچ‌کس تصویر جامع و کاملی از چگونگی اجرای نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

وی با رد برخی ادعا‌ها و گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال خروج ایران از «ان‌پی‌تی» گفت: علیرغم گمانه‌زنی‌های متعدد، ایران قصد دارد همچنان عضو «ان‌پی‌تی» باقی بماند.

اولیانوف تاکید کرد: مسکو آماده است هرگونه اقدامی برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، انجام دهد، اما انجام اقدامات عجولانه در این زمینه درست نیست