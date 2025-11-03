سرمربی تیم آخال: دست پُر و با آمادگی کامل برای رویایی با سپاهان به نقش جهان می‌رویم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم آخال ترکمنستان در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، گفت:این دو مین باری است که در میدان نقش جهان قرار است به دیدار یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا برویم.

عزیز انعام محمداف با بیان اینکه تیمش با آمادگی کامل در مقایسه با دیدار اول به اصفهان آمده است، افزود: در این دیدار بازیکن مصدوم و محرومی نداریم و فردا برای کسب بهترین نتیجه مقابل سپاهان قرار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: اینکه فردا تدافعی و یا تهاجمی بازی خواهیم کرد را نمیتوانم بگویم و فردا در زمین بازی تاکتیک و شرایط تیم برای مسابقه را نشان خواهیم داد.

در این نشست همچنین کاکاجلدی بردی اف بازیکن تیم آخال ترکمنستان نیز گفت: ما خود را برای این دیدار آماده کرده‌ایم و با تمام توان مقابل سپاهان قرار خواهیم گرفت.