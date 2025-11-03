پخش زنده
امروز: -
بیستوچهارمین اردوی ملی دانشآموزان پسر عشایر کشور با حضور هزار دانشآموز زیارت اولی از ۲۳ استان در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی روز دوشنبه در حاشیه این اردو که در اردوگاه ثامنالحجج (ع) مشهد برگزار شد، گفت: این رویداد ملی با هدف تحقق عدالت آموزشی و تقویت هویت ایرانی-اسلامی برگزار میشود.
مصطفی اسدی افزود: ادارهکل آموزشوپرورش خراسان رضوی در این اردو میزبان ۵۰۰ دانشآموز پسر در مقطع متوسطه دوم است و پیش از این نیز، اردوی دانشآموزان دختر از ششم آبانماه به مدت سه روز برگزار شده بود.
وی اضافه کرد: هدف اصلی این اردو، ارتقای مهارتهای تحصیلی و تربیتی دانشآموزان مناطق عشایری و تقویت هرچه بیشتر هویت ملی آنها در محیطی معنوی مانند مشهد است.
بیستوچهارمین اردوی ملی دانشآموزان پسر عشایر کشور از ۱۲ تا ۱۵ آبان ماه در مشهد در حال برگزاری است.