به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل گمرکات استان گلستان گفت: درآمد گمرک استان در هفت ماه امسال به میزان۴ هزارو۲۲۴ میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۹۴ درصد افزایش داشت که برای نخستین بار در تاریخ این گمرک بی سابقه بوده است .

شهریار شهریاری افزود: در ۷ ماه امسال بیش از ۵۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۷ میلیون دلار از طریق گمرک استان،صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۱۴ درصد و از لحاظ وزنی ۳۳ درصد افزایش داشته است .

وی افزود: اغلب کالاهای صادراتی شامل لوله‌ها ، پروفیل ، پسته بوده که به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

شهریاریدر خصوص واردات کالا گفت : در این مدت، ۳۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۶۰ میلیون دلار از طریق گمرک استان وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۲ درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۷۱ درصد افزایش داشته .

شهریاری افزود: کالاهای وارداتی شامل دیزل ژنراتور ، فوتس اویل ، روغن سویا بوده که از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد کشور شده است .



