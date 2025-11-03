دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش مسابقه کتابخوانی آمادگی جسمانی و بهبود سبک زندگی را برگزار می‌کند.

مسابقه کتابخوانی آمادگی جسمانی و بهبود سبک زندگی در کیش

مسابقه کتابخوانی آمادگی جسمانی و بهبود سبک زندگی در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: مسابقه کتبی کتابخوانی با اهداء جوایز به نفرات برتر پنجشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۶ برگزار می شود.

شرکت علاقمندان به کتابخوانی در مسابقه آزاد است.

شرکت کنندگان در این مسابقه کتاب فراتر از تمرین با موضوع آمادگی جسمانی و بهبود سبک زندگی را باید مطالعه کنند.

شرکت کنندگان در روز برگزاری مسابقه به بلوار سنایی، خیابان امیر، ساختمان چوبی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش مراجعه کنند.