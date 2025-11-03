مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از آمادگی کامل استان برای برگزاری آئین معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: اعتکاف فرصتی است برای تقویت همدلی و تعمیق معنویت در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام علی یوسفی در جلسه شورای راهبری اعتکاف استان زنجان گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار ۳۱۴ نفر در مراسم اعتکاف حضور داشتند و با توجه به رشد ثبت‌نام‌ها طی سال گذشته، امسال پیش‌بینی می‌کنیم تعداد معتکفان حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی افزود: آئین اعتکاف سال گذشته در ۹۳ مسجد استان زنجان برگزار شد که از این تعداد، ۴۰ مسجد ویژه دانش‌آموزان تدارک دیده شده بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان گفت: ۶۳ درصد از معتکفان خواهران و ۳۷ درصد برادران هستند و بیش از ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند. این حضور پرشور نشان‌دهنده علاقه نسل جوان به معنویت و حضور در برنامه‌های عبادی و تربیتی است.

وی با اشاره به آماده‌سازی کامل امکانات اجرایی افزود: تدارکات لازم برای تأمین غذا، تجهیزات لجستیکی، خدمات شهری و بهداشتی در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌هایی همچون آتش‌نشانی، هلال‌احمر و شهرداری‌ها برای تأمین ایمنی و سلامت معتکفان انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اهمیت بخش فرهنگی اعتکاف گفت: پک‌های فرهنگی شامل قرآن کریم، سجاده و اقلام معنوی ویژه دانش‌آموزان تهیه شده تا علاوه بر جنبه عبادی، بُعد آموزشی و تربیتی نیز در این برنامه تقویت شود.

وی اضافه کرد: اعتکاف فرصتی است برای بازسازی روح جامعه اسلامی، تقویت همدلی و تعمیق معنویت در میان اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان است.

یوسفی با اشاره به نشست هماهنگی ستاد اعتکاف استان زنجان گفت: این ستاد دارای ساختاری دو بخشی است؛ بخش مردمی که مسئولیت اجرای میدانی برنامه‌ها را بر عهده دارد و بخش نهادی که وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط را دنبال می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: ستاد اعتکاف استان علاوه بر مسئولان اجرایی، شامل بخش‌های تخصصی دانش‌آموزی، بانوان، امنیت، بهداشت و پشتیبانی در شهرستان‌ها نیز هست و در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر حضور معتکفین، به‌ویژه نوجوانان بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام یوسفی با قدردانی از همراهی نهادها، مساجد و خانواده‌ها گفت: حرکت معنوی اعتکاف در استان زنجان جلوه‌ای از همدلی، ایمان و حضور اجتماعی مردم مؤمن است و امیدواریم با همکاری ستاد مردمی و پشتیبانی نهادها، امسال شاهد برگزاری اعتکافی پربرکت‌تر و باکیفیت‌تر در سراسر استان باشیم.