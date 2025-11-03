یادواره ۳۶ شهید دانش آموز و فرهنگی شهرستان فیروزه همزمان با هفته بسیج دانش آموزی و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی؛ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در یادواره ۳۶ شهید دانش آموز و فرهنگی شهرستان فیروزه گفت: یاد و خاطره شهدا بویژه شهید دانش آموز محمدحسین فهمیده همیشه در ذهن ها زنده و پاینده است.

حجت الاسلام هادی صاحبقرانی افزود: امروز دانش آموزان و نوجوانان در میدان نبرد رسانه ای هستند و باید با تشخیص کار و راه درست نقشه های دشمن را بر هم بزنند.

وی گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری، نوجوانان و جوانان دانش آموز باید کنشگر باشند و باید در میدان فضای رسانه ای بصورت فعال و با شیوه های مختلف و استفاده از ابزار رسانه در برابر دشمن ایستاد و دشمن را به زانو درآورد.

اجرای سرود دانش آموزان بسیجی، قرائت دکلمه، بیان خاطره از شهید مدافع حرم حاج محسن قاجاریان توسط دانش آموز بسیجی و تجلیل از مدال آوران و برگزیدگان مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی دانش آموزان شهرستان فیروزه از برنامه های این مراسم بود.