پویش ملی لبخند ایران قرار جمعی دانشجویان برای نشاندن لبخند بر چهره مردم با حضور در محلات حاشیهنشین فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مسوول بسیج دانشجویی فارس گفت: پویش لبخند ایران با حضور دانشجویان و با برگزاری اردوهای جهادی در حاشیه شهرها در سراسر فارس ، آغاز شد.
عباس توانا با بیان اینکه در پویش لبخند ایران ، دانشجویان با هدف محرومیتزدایی و با توجه به رشته تحصیلی خود در حاشیه شهر حضور یافته و خدمت میکنند، افزود: در این طرح شرکت کنندگان در زمینههای عمرانی، تربیتی، فرهنگی، روانشناسی و پویایی اقتصاد خرد خانوادهها فعالیت میکنند.
وی گفت: این طرح که در آستانه سیزده آبان آغاز شده تا ۲۰ آذر ادامه دارد.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت زدایی هم گفت: علاوه بر این پویش، سند رفع محرومیت مناطق گمتر برخوردار آماده و اجرا میشود.
سرهنگ مجید علی پور افزود: با اجرای این سند همه اقدامات عمرانی و خدماتی با تأمین اعتبار بر اساس این سند انجام میشود.