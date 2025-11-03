به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مسوول بسیج دانشجویی فارس گفت: پویش لبخند ایران با حضور دانشجویان و با برگزاری اردو‌های جهادی در حاشیه شهر‌ها در سراسر فارس ، آغاز شد.

عباس توانا با بیان اینکه در پویش لبخند ایران ، دانشجویان با هدف محرومیت‌زدایی و با توجه به رشته تحصیلی خود در حاشیه شهر حضور یافته و خدمت می‌کنند، افزود: در این طرح شرکت کنندگان در زمینه‌های عمرانی، تربیتی، فرهنگی، روانشناسی و پویایی اقتصاد خرد خانواده‌ها فعالیت می‌کنند.

وی گفت: این طرح که در آستانه سیزده آبان آغاز شده تا ۲۰ آذر ادامه دارد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت زدایی هم گفت: علاوه بر این پویش، سند رفع محرومیت مناطق گمتر برخوردار آماده و اجرا می‌شود.

سرهنگ مجید علی پور افزود: با اجرای این سند همه اقدامات عمرانی و خدماتی با تأمین اعتبار بر اساس این سند انجام می‌شود.