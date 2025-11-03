پخش زنده
معاون پژوهشکده باستانشناسی کشور در بازدید از محوطههای باستانی شهرستان بافق، بر لزوم شناخت تمامی ظرفیتهای باستانی و تاریخی شهرستان بافق و حفاظت از آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین عزیزی معاون پژوهشکده باستانشناسی کشور در شهرستان بافق و فاطمهسادات موسوی مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق از چند محوطه باستانی در محدوده شهرستان بازدیدی تخصصی انجام دادند و در نهایت طی جلسهای با فرماندار بافق ، بر شناخت تمامی ظرفیتهای باستانی و تاریخی این شهرستان تأکید کردند .
در جریان بررسیهای انجام شده، در یکی از تپههای باستانی ، علائمی از استقرار انسانی پیش از اسلام مشاهده شد که بیانگر قدمت و اهمیت تاریخی آن است. بر اساس نتایج اولیه، مقرر شد از این اثر عملیات فوتوگرامتری انجام و نقشههای دقیق عرصه و حریم آن تکمیل شود تا پرونده لازم برای ثبت در فهرست آثار ملی تهیه شود.
همچنین در بازدید از محدوده ثبتی دیگری از تپههای باستانی منطقه، بر لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری تاکید شد . بر این اساس، تصمیم بر آن شد که بهمنظور جلوگیری از تردد و تخریب احتمالی، محدوده یاد شده حصارکشی شود. علاوه بر این ، بهمنظور تعیین دقیق دورههای فرهنگی و تاریخی اثر، انجام مطالعات تکمیلی و کاوشهای علمی در دستور کار قرار گرفت.
هدف از اجرای این مصوبات، حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی، مستندسازی شواهد تاریخی و فراهمسازی زمینه مطالعات پژوهشی دقیقتر عنوان شده است.