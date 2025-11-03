پخش زنده
سخنگوی دولت با اعلام اینکه نیروگاههای خورشیدی در حال افزایش هستند، گفت: بهینهسازی و به روز رسانی نیروگاهها در حال افزایش و انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ فاطمه مهاجرانی در گزارش تلویزیونی خود به مردم با بیان اینکه هم اکنون جلسه شورای عالی آب در دفتر معاون اول در حال برگزاری است، گفت: ما امسال پاییز خشکی را تجربه کردیم و گزارشها نشان از بارشهای معنادار ندارد، از این رو نیاز داریم در کنار راهکارهای دولت با صرفهجویی از این پاییز خشک عبور کنیم.
وی افزود: امروز شاهد افتتاح پروژه بازچرخانی آب در رباط کریم بودیم، ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی اضافه شد، ۶۰ مگابات طرح بهینه سازی مصرف برق به مجموعه مدار مصرف اضافه شد، ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به همراه ۵۲۰ مگابات طرح بهینهسازی مصرف برق توسط رئیسجمهور و با اعتبار ۲۷ هزار میلیارد تومان افتتاح شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: از آن جا که حجم زیادی از نیروگاههای ما آبی است، وقتی دچار خشکسالی میشویم به دلیل کمبود آب پشت سدها میزان تولید برق هم کاهش مییابد از این رو در نحوه استفاده برق، آب و انرژی نیاز به صرفه جویی داریم.
مهاجرانی با بیان اینکه تنها برخی از شهروندان پرمصرف هستند، اظهار کرد: میانگین مصرف ما در برخی شهرها ۲۵۰ لیتر در روز است، این در حالی است که در برخی کشورهای دنیا که در وضعیت خوب آب و هوایی هستند، این رقم زیر ۱۰۰ لیتر است. طبیعی است در کنار پروژههای بازچرخانی آب همچنان نیاز به صرفه جویی داریم.
وی گفت: نیروگاههای خورشیدی در حال افزایش هستند و بهینهسازی و به روز رسانی نیروگاهها هم در حال افزایش است. کل پروژههای آب و انرژی به قیمت ۲۷ هزار میلیارد تومان با دستور رئیسجمهور افتتاح شد و به چرخه خدمت رسانی برگشتند.
سخنگوی دولت درباره نمایشگاهی به نام «فر ایران» گفت: این نمایشگاه در راستای اقتدار علمی ایران برگزار میشود و در مسیر بازتعریف اعتماد در مسیر اقتصاد دانش بینان است.
مهاجرانی تاکید کرد: در اقتصادِ دانش بنیان باید بتوانیم از فاصله دانشی که تولید میشود تا دانشی که ثروت آفرین است، مسیر را طی کنیم. معاونت علمی رئیسجمهور در این زمینه سالهای سال تلاش زیادی انجام داده است. این نمایشگاه در محورهای بهداشت و سلامت، نفت و انرژی، هوش مصنوعی و نرم افزار و کشاورزی با ارائه ۸۰ محصول دانش بنیان ایرانی که کاملا قابل رقابت با محصولات خارجی هستند و با پیش بینی بازار هفتاد هزار میلیارد تومانی در سال که موجب «یک و دو دهم» میلیارد دلار صرفه جویی ارزی میشود برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی در حال برگزاری است اظهار امیدواری کرد: هموطنان بخصوص دانشجویان و شرکتهای ایرانی از این نمایشگاه بازدید کنند تا بتوانیم به چرخه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یک موضوع دیگری که مورد مطالبه مردم است، مهار گازهای مشعل یا فلرسوزی است، افزود: گفته میشود چرا باید گازها را در نوک مشعل بسوزانیم، در حالی که میتوانیم از آن ثروت بهدست بیاوریم، در حالی که این نیاز به سرمایه گذاری دارد. در این راستا تفاهم نامهای با حضور رئیسجمهور و وزیر نفت امضا شد که بر اساس آن سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور خواهد داشت و منجر میشود، ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی تولید شود و از هدررفت ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر تا پایان ۱۴۰۵ جلوگیری میکند؛ قسمتی هم به شبکه گاز تزریق میشود [۲۰۰ میلیون فوت مکعب در راستای گاز سبک در شبکه سراسری تزریق میشود.]مهاجرانی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که اهالی جنوب کشور با آن دست به گریبان هستند میزان آلایندگی است که این گازهای فلر دارند. سال گذشته در سفری که به عسلویه داشتم، تعدادی از مادران میگفتند این گازها برای فرزندانشان مشکل ایجاد میکند، ناباروری و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت نیز از ابعاد دیگر این موضوع است؛ بنابراین مطالبه اجتماعی است و پیامد اقتصادی را نیز به دنبال دارد، امیدواریم با دستورات رئیسجمهور شاهد باشیم که فلر سوزی به حداقل برسد.