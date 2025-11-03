پخش زنده
امروز: -
با هدف افزایش آمادگی کارکنان در زمان بروز احتمالی قطع برق و ارزیابی عملکرد سامانههای برق پشتیبان، مانور آمادگی در برابر قطع برق در بیمارستان علوی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بمناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، مانور قطع برق اضطراری با حضور مسئولین بیمارستان علوی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و جانشین رئیس دانشگاه درکارگروه پدافند غیرعامل و جمعی از کارشناسان حوزههای ستادی دانشگاه اجرا شد.
در جریان مانور، برق اصلی بیمارستان بهصورت آزمایشی قطع و بلافاصله عملکرد سامانههای ژنراتور اضطراری مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان فنی، اقدامات لازم را انجام داده و در کوتاهترین زمان برق اضطراری به بخشهای حیاتی متصل شد.
در بخشی از این تمرین، نحوه تداوم ارائه خدمات در شرایط بحرانی و قطعی HIS بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت که در این مرحله، ثبت و پذیرش بیماران بهصورت دستی و با استفاده از فرمهای کاغذی انجام شد.
در پایان این مانور، نقاط قوت و ضعف و عملکرد واحدها و تجهیزات توسط تیم ارزیاب دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اهمیت استمرار برگزاری اینگونه مانورها برای افزایش توان عملیاتی بیمارستانها در شرایط اضطراری تأکید شد.