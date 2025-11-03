پخش زنده
شاخص کل بازار سرمایه در معاملات روز دوشنبه ۱۲ آبان با افزایش ۴۷ هزار و ۷۲۴ واحدی (۱.۴۸ درصد) به ارتفاع ۳.۲۶۵.۳۳۷ واحد رسید و از سقف تاریخی خود در اردیبهشت امسال که عدد ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد بود عبور کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد ۷ هزار و ۱۶۲ واحدی (۰.۷۷ درصد) در محدوده ۹۳۵ هزار و ۹۹۷ واحد قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۱۵ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان رسید.
با وجود عبور شاخص از حد نصاب قبلی خود در ساعات پایانی معاملات عرضهها و فروش در نمادهای مختلف افزایش یافت با این حال تعداد نمادهای مثبت به ۵۰۸ نماد معادل ۶۲ درصد بازار رسید.
در پایان معاملات روز جاری شاهد ورود حدود ۵۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی بودیم.
بیشترین پول افراد حقیقی به گروه فراوردههای نفتی وارد شد.