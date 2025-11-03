به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شمسی با اشاره به آبگرفتگی‌های سال‌های گذشته در پی بارندگی در شهر اهواز اظهار کرد: با انجام اقدامات گسترده و پروژه‌های مختلف برای کاهش زمان آب‌گیری معابر در پی بارندگی‌های شدید، هر سال نسبت به سال پیش از آن مدت ماندآب به حداقل رسیده است.

وی افزود: هر چند سال گذشته هم ماندآب بارندگی‌ها به سرعت جمع‌آوری می‌شد، اما نقاطی داشتیم که در بارندگی بالای ۲۰ میلیمتر، زمان آبگرفتگی بیشتر بود. نقاطی مانند خیابان صداقت در منطقه هشت، آریاشهر، زعفرانیه، شهرک دانشگاه و برخی خیابان‌های منطقه سپیدار سال گذشته با ماندآب ۱۰ تا ۱۲ ساعته مواجه بودند.

شمسی بیان داشت: با لایروبی و شناسایی و رفع گره‌های مسیر خروجی آب و همچنین ایجاد ایستگاه و سپتیک در منطقه سپیدار، زمان دفع آب در این مناطق به سرعت بالایی خواهد رسید.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز تصریح کرد: همچنین تا پیش از این سرریز آب‌های سطحی مناطق یک و هفت به سمت منطقه هشت و ایستگاه پیچ وار می‌رفت که در این مسیر، گره‌ها شناسایی و معضلات توسط آبفا و شهرداری رفع شده است، بنابراین شرایط خوبی برای دفع آب‌های سطحی خواهیم داشت.

شمسی با اشاره به آغاز اجرای دو بخش از پروژه مهم شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی با اعتباری نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان گفت: این پروژه در مناطق چهار، هفت و هشت و به ویژه در محور خیابان کارگر آغاز شده است تا دفع آب‌های سطحی این مناطق به حداقل زمان برسد. البته شاید این پروژه تا پایان امسال به بهره‌برداری کامل نرسد، اما برای این مناطق تدابیر جایگزین به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: تعیین زمان دقیق ماندآب، به میزان و شدت بارش بستگی دارد. در صورت وقوع بارش‌های شدید مانند ۴۰ میلی‌متر در ۱۰ دقیقه، به دلیل مسطح بودن شهر و فرآیند پمپاژ، زمان ماندآب هرگز به صفر نمی‌رسد، اما خوشبختانه سال گذشته توانستیم ماندآب ۴۸ ساعته را به پنج تا شش ساعت کاهش دهیم و برای نقاطی که تا ۱۲ ساعت ماندآب داشتند، راهکار‌هایی اجرا شده است و امیدواریم این زمان، امسال به حداقل برسد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به خرید پمپ‌های جدید، اورهال پمپ‌های موجود و نگهداری ۲۰ پمپ یدک در انبار برای تعویض اضطراری گفت: همچنین در صورت قطعی برق، ایستگاه‌های اصلی با ژنراتور پشتیبانی می‌شوند.