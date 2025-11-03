معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد از اجرای ۳۰ عنوان برنامه به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت دبیقی از تدوین و اجرای ۳۰ عنوان برنامه به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی (۱۳ آبان) خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت تشکل‌های دانش‌آموزی در سراسر مدارس استان برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تقویت روحیه استکبارستیزی، تبیین اهداف انقلاب اسلامی و پرورش روحیه بصیرت و مسئولیت‌پذیری در بین دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین و شاخص‌ترین برنامه امسال، اجرای همزمان سرود‌های «نسل ضد زورگویی» و «ای ایران» در همه مدارس استان در روز ۱۳ آبان است که با مشارکت دانش‌آموزان و هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی‌های این روز انجام می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان ادامه داد: این سرود‌ها همچنین با حضور جمعیت هزارنفری دانش‌آموزان در راهپیمایی‌های مراکز شهرستان‌ها و مناطق استان اجرا خواهد شد تا جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و روحیه انقلابی نسل نوجوان به نمایش گذاشته شود.