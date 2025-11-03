پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: اعزام نخستین کاروانهای دانشآموزی راهیان نور از مناطق مرکزی و شمال سیستان و بلوچستان در ۱۸ آبان ماه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی افزود: این اردوها با اعزام کاروان دختران دانشآموز استان آغاز میشود.
وی بیان کرد: نخستین کاروانهای دانشآموزان از مناطق مرکزی و شمال استان با ۸ دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور خواهند شد.
صفرزائی خاطرنشان کرد: در این دوره، ثبتنام تنها از دانشآموزانی انجام خواهد شد که برای نخستینبار در اردوی راهیان نور شرکت میکنند تا فرصت حضور برای جمع بیشتری از دانشآموزان فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت این اردوها در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: اردوی راهیان نور بستری مؤثر برای آشنایی نسل جوان با رشادتها و ازخودگذشتگیهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است و نقش مهمی در تقویت هویت دینی و ملی دانشآموزان دارد.