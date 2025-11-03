به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین دوره جشنواره تئاتر ترنج غرب مازندران به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تنکابن و به منظور ارتقای سطح تئاتر منطقه غرب مازندران از ۵ تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) شهرستان تنکابن برگزار شد.

در این رقابت هنری گروه‌های نمایشی از شهرستان‌های محمودآباد تا رامسر شرکت داشتند که از مجموع ۱۲ اثر راه یافته به جشنواره ۶ اثر به مرحله پایانی راه یافتند.

آیین اختتامیه ششمین دوره جشنواره تئاتر ترنج غرب مازندران، در روز پنجشنبه ٨ آبان ماه ١۴٠۴ با حضور دکتر سیدشمس‌الدین حسینی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، بهمنی معاون امور هنری اداره کل، عباس روجائی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تنکابن، و رؤسای ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های رامسر و نوشهر، و اهالی فرهنگ، هنر و تعدادی از اهالی رسانه و علاقمندان و با تجلیل از برترین‌های جشنواره، در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) شهرستان تنکابن برگزار شد.

بر اساس آراء نهایی هیئت داوران جشنواره، اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام شد.

طراحی پوستر و بروشور:

خانم دنیا مرندی و فریبرز رسولی پور برای نمایش <گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است> از تنکابن

طراحی نور:

حمید گلیج برای نمایش خوابگرد از تنکابن

خانم ستایش غلامی برای نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از تنکابن

طراحی صحنه:

فریبرز رسولی پور برای نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از تنکابن.

در این بخش امیررضا سیاح البرزی از تنکابن شایسته تقدیر شناخته شد.

بخش موسیقی:

خانم مهدیس جمالی مقدم برای نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن.

گروه موسیقی وشکو برای نمایش مینا و پلنگ از شهرستان چالوس

بازیگر اول زن:

سرکار خانم مهدیس جمالی مقدم برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از تنکابن

بازیگر دوم زن:

به طور مشترک خانم‌ها دنیا جوانمردی برای بازی در نمایش خوابگرد و دنیا مرندی برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن

بازیگر سوم زن:

به طور مشترک خانم‌ها نسیم کرد رستمی برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن

و نگار گلیج برای بازی در نمایش خوابگرد از شهرستان تنکابن

بازیگری اول مرد:

آقای مسعود سیار شاکری برای بازی در نمایش چخوف از شهرستان نوشهر

بازیگری دوم مرد:

به طور مشترک آقایان شعبان صادقی برای بازی در نمایش چخوف از شهرستان نوشهر

و نیما غلامی برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن

بازیگری سوم مرد:

به طور مشترک آقایان علی اصغر رمضانی برای بازی در نمایش خوابگرد از شهرستان تنکابن، رضا مهران نژاد برای بازی در نمایش واحد ۲۲ چه خبره از شهرستان چالوس،

داریوش بهادری برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن

در این بخش آقای امیرحسین سام دلیری برای بازی در نمایش چخوف، شایسته تقدیر شناخته شد.

نویسندگی:

جایزه اول نویسندگی تعلق گرفت به آقای فریبرز رسولی پور برای نمایشنامه گویا گویا گویی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن

در این بخش، به طور مشترک آقایان امید نوعی شاد برای نمایشنامه مکث در مدار سرگیجه از رامسر و سید مصطفی حسنی برای نمایش مینا و پلنگ از نوشهر شایسته تقدیر شناخته شدند.

رتبه اول کارگردانی:

آقای فریبرز رسولی پور برای نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است از شهرستان تنکابن

رتبه دوم کارگردانی:

آقای امیررضا سیاح البرزی برای نمایش خوابگرد از شهرستان تنکابن

رتبه سوم کارگردانی:

آقای محسن رودباری برای نمایش چخوف از شهرستان نوشهر

آثار برگزیده جشنواره:

هیئت داوران به ترتیب اولویت، نمایش <گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده است> به کارگردانی آقای فریبرز رسولی‌پور و نمایش <خوابگرد> به کارگردانی امیررضا سیاح البرزی را به سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران معرفی کردند.

داوران مرحله اول جشنواره

آقایان صفر علی اوجانی، سعید آهنگران مقدم و رضا پاکنژاد و

داوران مرحله نهایی جشنواره، آقایان یوسف فخرایی، داریوش شافی، خانم نادیا فرجی بودند.