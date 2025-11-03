به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بیست و یکمین جلسه تسهیل و رفع موانع تولیداستان با هشت دستور کار و بررسی هجده طرح در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.

در این جلسه مشکلات کارخانه‌های تولیدی شرکت‌های پالایش و برخی طرح‌های کشاورزی ودامی در استان بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات آنها ارائه شد.

احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در این نشست پس از بررسی طرح‌ها باتاکید بر توسعه و رونق اقتصادی در استان گفت: اگر قرار است ریالی در استان تسهیلات ارائه شود باید زمینه اشتغال افراد جویای کار در استان نیز فراهم شود.

همچنین در این نشست مقرر شد در خواست استهمال بدهی واحد‌های کشاورزی بانک‌های مربوط در جلسات تخصصی مطرح شود.

از هجده طرح مطرح شده در این نشست با تصویب اعضای جلسه تسهیل و رفع موانع تولیداستان سه طرح به چرخه‌ی تولید بازگشت و قرار است مابقی طرح‌ها نیز استهمال ویا مجدد بررسی شوند.