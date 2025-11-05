معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ضمن هشدار نسبت به رصد جدی تخلفات دارویی، تأکید کرد: فروش هرگونه دارو، مکمل یا تجهیزات پزشکی در مطب‌ها غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در کمیته تأمین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی با استناد به موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هرگونه فروش کالا‌های مشمول فوق‌الذکر در فروشگاه‌ها، مطب‌ها، عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های آرایشی ممنوع بوده و تنها محل ارائه این اقلام، داروخانه‌های مجاز می‌باشد.

بیگدلی هدف این قوانین، تضمین دسترسی مردم به داروی سالم و جلوگیری از قاچاق و بازار سیاه دارویی است و فروش دارو در مطب‌ها سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، چراکه این اقلام خارج از شرایط قانونی چرخه توزیع سالم اقلام سلامت‌محور توزیع شده و احتمال تقلبی بودن آنها بالاست.

معاون غذاوداروی دانشگاه در پایان از پزشکان خواست در راستای حفظ سلامت جامعه، از هرگونه عرضه دارو یا فرآورده‌های سلامت‌محور در مطب‌ها خودداری کنند.