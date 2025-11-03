پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل ۴۸ ساعت مهلت دارند طرحهای دارای مصوبه و واجد شرایط را بررسی و نسبت به اعطای وام از محل منابع اعتبار سفر رئیس جمهور به خوزستان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی در نشست کمیته تسهیلات سفر رئیس جمهور بر تسریع در روند اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغالزا تأکید و اظهار کرد: در سفر رئیس جمهوری و هیأت همراه به خوزستان در سال گذشته، اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای راهاندازی طرحهای اشتغالزا اختصاص یافت.
وی افزود: اولویت با پروژههای آماده افتتاح یا دارای پیشرفت فیزیکی بالا است و پس از بررسی کارشناسی و تأیید کارگروه استانی، این طرحها برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی میشوند.
الباجی همچنین با تأکید بر تعامل و هماهنگی میان دستگاهها و بانکها، بیان داشت: در صورت بروز اختلاف، تصمیم استانداری فصلالخطاب خواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل ظرف ۴۸ ساعت لیست اولیه طرحها را بررسی و نسبت به تعیین تکلیف طرحهای واجد شرایط و اعطای وام اقدام کنند تا روند راهاندازی پروژهها سرعت گیرد.