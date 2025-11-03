جمعی از صنعتگران آباده بخشی از هزینه‌های جراحی قلب بیماران را به صورت ماهانه و مستمر تقبل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: از زمان راه‌اندازی مجدد بخش آنژیوگرافی در بیمارستان قلب آباده از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون، ۷۸۵ عمل آنژیو و ۲۹ عمل جراحی قلب در این مرکز انجام شده است.

دکتر زهرا نیکو افزود: هزینه ماهانه تیم جراحی و آنژیوگرافی بیش از یک میلیارد تومان برآورد می‌شود که در همین راستا، جمعی از صنعتگران آباده در نشستی صمیمانه، بخشی از این هزینه‌ها را به‌صورت ماهانه و مستمر تقبل کردند.

او ادامه داد: تا زمانی که وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان قلب آباده را به عنوان یک مرکز فعال به رسمیت بشناسد و نیروی فوق‌تخصص به این شهر اختصاص دهد، لازم است این روند فعالیت و پشتیبانی حداقل تا دو سال به‌طور پیوسته ادامه یابد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده بیان کرد: مشارکت و همدلی مردم، خیران و صنعتگران شهرستان ضرورتی حیاتی در کمک به بیماران قلبی در شهرستان آباده است.