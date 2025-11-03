پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسآباد گفت یک محل دندانپزشکی غیرمجاز در این شهرستان پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر جعفر بشیری، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد با اعلام این خبر اظهارداشت: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان نظارت بر درمان این شبکه، یک محل دندانپزشکی غیرمجاز بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تاکید کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.
هم استانیهای عزیز میتوانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمانهای پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستانها گزارش نمایند.