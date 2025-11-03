به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، در تشریح این اقدام گفت:با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده بهینه از ظرفیت فضا‌های موجود، عملیات نصب سامانه‌های خورشیدی بر روی سقف سوله‌های ستاد شرکت آغاز شده و در دست احداث است. این نیروگاه مقیاس کوچک، پس از تکمیل، بخشی از برق مصرفی شرکت را با انرژی کاملاً پاک تأمین خواهد کرد.

وی در ادامه با تأکید بر جنبه الگوبرداری این طرح افزود: مهم‌ترین پیام این طرح، ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تمامی ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در استان است. ما به عنوان متولی توزیع برق، خود پیشقدم شدیم تا نشان دهیم که استفاده از سقف سوله‌ها و ساختمان‌های موجود برای تولید برق خورشیدی، یک راهکار سریع و مؤثر برای تأمین سهم ۲۰ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر است که قانون بر آن تأکید دارد.