بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی و با حضور مردم قدرشناس تکاب، مسؤلان، دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان یادواره ۲۳ شهید دانش آموز در تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این آیین گفت: بصیرت دانش آموز ایرانی و پایبندی عملی وی به ولایت در کشورمان مسیر از خود گذشتگی را برایش هموار ساخت و امروز قهرمان جنگ تحمیلی ۸ ساله و الگوی جوان ایرانی است.

کرامتی افزود: دانش اموزان ایران اسلامی با الهام از فرامین رهبری خویش سنگر جهاد و شهادت را به سنگر تعلیم و تربیت برتری داد و راه پر افتخار شهادت را در پیش گرفت تا موجب عزت ایران اسلامی و مردمان نجیبش شود.

وی گفت:امروز و در این برهه از زمان وظیفه شما دانش آموزان تقویت بنیه علمی و تلاش برای کسب علوم روز و پیشرفت روز افزون و علمی ایران اسلامی است و ارزش سنگر امروزین شما به مراتب همسطح با سنگ. جهاد و شهادت است.