به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی گزارشات رسیده درباره آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت برخی کارخانجات و شرکت‌ها، محمد علی علیپور رئیس دادگستری شهرستان کرخه و اسحاق حیدری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه رئیس اداره محیط زیست و مدیر شبکه بهداشت شهرستان کرخه از واحد صنعتی شرکت پاک چوب و محل خروجی پساب آن در محدوده شهر شاوور بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، وضعیت تصفیه‌خانه‌ها و نحوه دفع پساب کارخانه مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان قضایی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول زیست‌محیطی، تدابیری برای اصلاح سیستم تصفیه و جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی اتخاذ کردند.

محمدعلی علیپور رئیس دادگستری کرخه با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق شهروندی، اظهار داشت: دستگاه قضایی ضمن حمایت از تولید و واحد‌های صنعتی، در راستای وظایف ذاتی مکلف است نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت مردم اهتمام لازم را داشته باشد.

وی تاکید کرد: سلامت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضاست و همه واحد‌های صنعتی باید خود را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست محیطی بدانند.

اسحاق حیدری، دادستان عمومی و انقلاب کرخه نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه آلودگی آب کشاورزی و مزارع از پساب برخی کارخانجات موجب نارضایتی اهالی منطقه شده است، اظهار کرد: دادستانی در پی درخواست‌های مکرر مردم و گزارش‌های محیط زیست، به موضوع ورود کرده و بر اجرای مصوبات نظارتی تا رفع کامل آلودگی نظارت خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری صاحبان صنایع در رفع مشکلات زیست‌محیطی، افزود: مهلت مشخصی برای ایجاد سیستم‌های تصفیه پساب، تعیین شد که در صورت بی‌توجهی و عدم اقدامات لازم در زمان تعیین شده، اقدامات قانونی و قضایی بدون اغماض انجام می‌شود.

حیدری تصریح کرد: همچنین مقرر شد شرکت پاک چوب با تشکیل کارگروهی با حفاظت محیط زیست و شبکه بهداشت شهرستان کرخه داشته و ضمن تعامل مستقیم با آنها، گزارش اقدامات کوتاه مدت خود در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی را به‌صورت ماهانه به این دادستانی ارائه کنند.

حیدری تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از تولید، اجازه نخواهد داد که فعالیت اقتصادی هیچ واحدی به قیمت آسیب به حقوق شهروندان و تخریب محیط زیست تمام شود.