ساماندهی مالکیت ۴۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ساماندهی مالکیت ۴۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند با اشاره به اینکه صدور سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی یکی از اولویتهای مهم مدیریت امور اراضی استان است اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۶ هزار و ۶۶۱ فقره سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی استان صادر شده است.
وی افزود: این اسناد برای مساحت گستردهای از اراضی کشاورزی استان که حدود ۴۱۳ هزار هکتار میشود، صادر شده و باعث افزایش اطمینان کشاورزان از امنیت مالکیت خود میشود.
مدیر امور اراضی لرستان افزود: صدور سند تکبرگ علاوه بر حفظ حقوق کشاورزان، نقش قابلتوجهی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و افزایش سطح اعتماد سرمایهگذاران در بخش کشاورزی دارد.
کردعلیوند گفت: این سندها بهعنوان اسناد مالکیت معتبر، مشکلات احتمالی در مالکیت اراضی را کاهش میدهند و فرایند قانونی کشاورزی را تسهیل میکنند.
وی با اشاره به روند ادامهدار این طرح تصریح کرد: صدور سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی استان همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش داریم تا در آینده نزدیک تمامی اراضی کشاورزی استان که شرایط لازم را دارند، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
مدیر امور اراضی استان از همکاری و همفکری با سایر نهادها و دستگاههای اجرایی در این زمینه تقدیر کرد و گفت: همکاری با دستگاههای مختلف و حمایت از کشاورزان در این فرایند، موجب تسریع در صدور اسناد و رفع مشکلات مالکیتی شده است.