به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند با اشاره به اینکه صدور سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم مدیریت امور اراضی استان است اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۶ هزار و ۶۶۱ فقره سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی استان صادر شده است.

وی افزود: این اسناد برای مساحت گسترده‌ای از اراضی کشاورزی استان که حدود ۴۱۳ هزار هکتار می‌شود، صادر شده و باعث افزایش اطمینان کشاورزان از امنیت مالکیت خود می‌شود.

مدیر امور اراضی لرستان افزود: صدور سند تک‌برگ علاوه بر حفظ حقوق کشاورزان، نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی دارد.

کردعلیوند گفت: این سندها به‌عنوان اسناد مالکیت معتبر، مشکلات احتمالی در مالکیت اراضی را کاهش می‌دهند و فرایند قانونی کشاورزی را تسهیل می‌کنند.

وی با اشاره به روند ادامه‌دار این طرح تصریح کرد: صدور سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی استان همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش داریم تا در آینده نزدیک تمامی اراضی کشاورزی استان که شرایط لازم را دارند، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.