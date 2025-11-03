مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از شناسایی بیش از ۱۳۵۰۰ مورد تخلف اضافه‌تناژ توسط سامانه‌های هوشمند توزین در مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از شناسایی ۱۳۸ هزار و ۲۸۴ تردد وسایل نقلیه باری توسط سامانه‌های هوشمند توزین در مهرماه خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد تخلف اضافه‌تناژ بالای ۱۰ درصد مجاز شناسایی شده است.

محسن محمدنژاد با بیان اینکه این میزان معادل ۱۰ درصد از تردد وسایل نقلیه سنگین در استان بوده که عدد قابل توجهی است، افزود: کنترل و شناسایی این تخلفات اهمیت بالایی در حفظ راه و کاهش هزینه‌های نگهداری دارد.

وی گفت: اداره کل راهداری مازندران کریدورهای اصلی حمل بار در استان را به سامانه هوشمند توزین در حال حرکت مجهز کرده که مهمترین مزیت آن، کنترل وزن وسایل نقلیه بدون نیاز به توقف و صرفه‌جویی در زمان و سوخت است.

مدیرکل راهداری مازندران در تشریح عملکرد این سامانه گفت: سامانه با استفاده از سنسورهای نصب‌شده در جاده، وسایل نقلیه متخلف را شناسایی و اطلاعات را به‌صورت برخط به پاسگاه پلیس راه ارسال می‌کند. سپس در باسکول‌های ثابت، وسیله نقلیه به‌دقت توزین و جریمه اعمال می‌شود.

وی بر دیگر مزایای سامانه تأکید کرد و گفت: شناسایی تخلف سرعت، وسایل فاقد بارنامه و تشکیل پایگاه آماری جامع از دیگر قابلیت‌های این سامانه هوشمند است.