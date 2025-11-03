پخش زنده
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، از ثبت دو اثر شاخص تاریخی- فرهنگی در شهرستان لارستان در فهرست آثار واجد ارزش کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صادق زارع گفت: بیمارستان امام سجاد (ع) لار واقع در شهر جدید لار و در خیابان ابنسینا، از بناهای شاخص دوره پهلوی دوم است که پس از زلزله سال ۱۳۳۹ و همزمان با احداث شهر جدید لار ساخته شد و این مجموعه شامل بیمارستان، زایشگاه و خوابگاه پزشکان است که به عنوان بخشی از نخستین زیرساختهای بهداشتی جنوب فارس، واجد ارزش معماری و تاریخی شناخته شده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، افزود: حسینیه اعظم لار نیز از دیگر آثار ثبت شده است که به دوره پهلوی دوم تعلق دارد و به دلیل جایگاه مذهبی و اجتماعی ویژهاش، اهمیت فراوانی دارد و این مکان نهتنها محل زندگی و تدفین آیتالله آیتاللهی، از علمای برجسته جنوب فارس، بلکه صحنه رویدادهای وحدتآفرین میان شیعه و سنی در منطقه است.
زارع با اشاره به مصوبه شورای ملی ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی در ۵ آبان ۱۴۰۴ گفت: ثبت این آثار بهمنزله پاسداشت هویت تاریخی لارستان است و از این پس هرگونه اقدام در عرصه و حریم آنها صرفاً با تأیید وزارتخانه امکانپذیر خواهد بود.