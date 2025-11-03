به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاج‌فر فرماندار این شهرستان در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در شهرستان ماکو که با حضور مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ترتیب یافت، با اشاره به اینکه این شهرستان در بسیاری از شاخص‌ها جزو مناطق کم‌برخوردار استان محسوب می‌شود، گفت: متأسفانه به علت عدم تخصیص کافی اعتبارات ملی و استانی، بسیاری از طرح‌ها در شهرستان ماکو نیمه‌تمام باقی مانده است.

وی کمبود آب آشامیدنی، وضعیت نامناسب آسفالت جاده‌ها، کمبود خانه‌های بهداشت و نبود زیرساخت اینترنت در مناطق روستایی را از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان برشمرد و افزود: انتظار می‌رود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با همکاری دستگاه‌های استانی در جهت رفع این مشکلات و بهبود شرایط زیستی مردم منطقه، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد.

در ادامه این جلسه، عزیز سهندی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های فرماندار ماکو، اظهار داشت: این ستاد در سال گذشته بیش از ۴۳۸ میلیارد تومان در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، مذهبی، بهداشتی و درمانی سرمایه‌گذاری و مساعدت کرده است.

وی افزود: در سال جاری نیز حدود ۱۴۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف استان هزینه شده و برای اشتغال‌زایی افزون بر ۳۱۸ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت گردیده است.

لازم به ذکر است: همچنین در این نشست، فرماندار شهرستان ماکو با پیشنهاد احداث بیمارستانی در شهر مرزی بازرگان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تأکید کرد: این اقدام می‌تواند به توسعه عدالت درمانی در مناطق مرزی و خدمت‌رسانی بهتر به ساکنان و مسافران منطقه کمک شایانی نماید.

در پی این پیشنهاد، مرتضی سهندی از استقبال و بررسی این طرح در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خبر داد و افزود: در صورت ارائه طرح نهایی و تأیید مراجع کشوری، احداث بیمارستان در شهر مرزی بازرگان در دستور کار قرار خواهد گرفت.