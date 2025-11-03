سپاهان فردا باهوش و با تمرکز بالا به دیدار آخال می‌رود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: من از بازی قبلی درس‌های زیادی یاد گرفتم، برای تیم آخال احترام قائلم، چون در ۹۰ دقیقه قبلی با تمام وجود بازی کردند؛ سعی کردند از تیم خود دفاع کنند، فردا هم همین شرایط را دارد و یک بازی خیلی سخت در پیش داریم، باید باهوش و با تمرکز بالا بازی کنیم.

محرم نوید کیا ادامه داد: وضعیت تیم خوب است، اما به نظر من هنوز از نظر نوع بازی به شکلی که دوست دارم بازی کنیم، به آن مرحله نرسیدیم، نتایج خوب بوده است و توانستیم در لیگ به بالای جدول برسیم و از نظر روانی ریکاوری شویم.

وی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با کسب پیروزی از زمین خارج شویم، گفت: در مقایسه با دیدار رفت مقابل آخال شرایط بهتری داریم و با آرامش بیشتری مقابل این تیم قرار خواهیم گرفت.

محرم نوید کیا از هواداران سپاهان خواست؛ فردا در ورزشگاه حاضر شوند و مثل گذشته یکپارچه ما را حمایت کنند چراکه حضور پرشور هواداران دلگرم کننده است و یک امتیاز خوب برای ما خواهد بود.

در این نشست آریا یوسفی بازیکن تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان گفت: ما در دیدار قبل هم شرایط خوبی داشتیم و هم موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، بیش از ۲۰ موقعیت داشتیم ولی بدشانس بودیم.

تیم فولاد مبارکه سپاهان که در دیدار رفت با یک گل برابر آخال به پیروزی رسید، دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.