پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانغربی گفت: برای جلوگیری از گسترش بیماری ویروسی تب برفکی در دامهای سبک و سنگین و پیشگیری از خسارتهای اقتصادی، فعالیت تمامی ۲۷ میدان دام و هفت بازارهای استان بهصورت موقت تعطیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سید امید خلیل زاده در گفتوگو با خبرنگاران از تعطیلی موقت میادین دام استان، جهت جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی خبرداد و از دامداران و شهروندان خواست طی چهار هفته آینده از انتقال هرگونه دام به این مراکز خودداری کرده و اصول امنیت زیستی را در واحدهای دامداری با دقت رعایت کنند.
خلیلزاده با اشاره به نگرانی برخی مردم درباره مصرف گوشت تأکید کرد:تب برفکی بیماری مشترک انسان و دام نیست و با توجه به انجام بازرسیهای کامل در مراحل قبل و بعد از کشتار در کشتارگاهها و نظارتهای شهری، هیچ تهدیدی برای سلامت مصرفکنندگان وجود ندارد.
وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۵۱۲ به دامپزشکی گزارش دهند تا بررسی و اقدام لازم در کمترین زمان انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح تعطیلی موقت میادین دام بهصورت کاملاً کارشناسی و با هدف کنترل سریع کانونهای احتمالی بیماری انجام شده و تیمهای تخصصی دامپزشکی نیز در سراسر استان در آمادهباش کامل قرار دارند.
خلیلزاده افزود: هماکنون واکسیناسیون دامهای حساس در اولویت قرار گرفته و برنامههای پایش و مراقبت در واحدهای دامداری با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد همکاری دامداران، رعایت توصیههای بهداشتی، جلوگیری از جابهجایی غیرضروری دام و گزارش موارد مشکوک مهمترین عوامل موفقیت در کنترل این بیماری محسوب میشود.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانغربی در پایان خاطرنشان کرد:دستگاههای مرتبط نیز برای حمایت از دامداران در شرایط فعلی همکاری لازم را خواهند داشت تا ضمن مهار بیماری، از وارد شدن خسارتهای بیشتر به بخش دامپروری استان جلوگیری شود.