به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در اجلاسیه شهدای دانش آموز گیلان در رشت، امروز از ۳۰۰ دانش آموز گیلانی که در دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان فعالیت داشتند، قدردانی شد.

در اجلاسیه امروز به یاد ۸۵۰ شهید دانش آموز گیلانی ۸۵۰ دانش آموز حضور داشتند.

فرمانده سپاه قدس گیلان در این اجلاسیه با بیان اینکه فرهنگ شهید و شهادت با فرهنگ کشور ما عجین شده است گفت: دانش آموزانی که روزی برای دفاع از کشور به خط مقدم جبهه‌ها رفتند، درگیر احساسات نبودند، زیرا با خواندن وصیت نامه هایشان، درک عمیق از میهن دوستی و ولایت پذیری آنان را می‌بینیم که نمونه آن در هیچ فرهنگی دیده نمی‌شود.

سردار حمید دامغانی افزود: ادامه دادن راه شهدا یعنی مبارزه با استکباری که جهان را در قبضه خود گرفته است و در راهپیمایی روز ۱۳آبان، با حضورمان ثابت خواهیم کرد که فقط سنگر مبارزه عوض شده و سبک و سیاق این ملت همچنان مبارزه با ظلم و استکبار جهانی است.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این اجلاسیه با بیان اینکه دانش آموزان ما ادامه دهنده راه شهدای دانش آموز هستند گفت: کنگره ۸ هزار شهید گیلان فرصتی بود تا دانش آموزان هم با سیره شهدا آشنا شوند و هم فعالیت‌های فرهنگی انجام دهند که آن هم در راستای فرهنگ شهید و شهادت است.

در پایان این اجلاسیه از سه کتاب «کوچکی بزرگ، دوچرخه طلایی و نفر آخر بازی» براساس زندگی نامه شهدای گیلانی هم رونمایی شد.