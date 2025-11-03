پخش زنده
سرودها و قطعات خاطره آمیزی همچون «آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو» و «برپاخیز» در نقد سیاستهای داخلی و خارجی آمریکا شعر شدند و به نتها پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای رضا مهدوی کارشناس موسیقی و مدرس دانشگاه با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: سرود «ننگ بر توای آمریکا» یک سرود شاخص است و به عنوان موسیقی انقلاب و بهترین شعر و بهترین اثر از ابتدای انقلاب در جهان شناخته شد و برای همه ما خاطره انگیز است و جنبه سرودی آن بر ترانگی و شاعرانگی آن غالب است و تا شنیده میشود حس استکبار ستیزی به ما دست میدهد، خوانندگان مختلفی برای خواندن این اثر معرفی شدند که مرحوم دکتر اسفندیار قره باغی با شهامت و شجاعت تمام این سرود را خواند و ماندگار شد.
مهدوی در خصوص ماندگاری این اثر هم گفت: چهار ضلع است، تن صدای استاد قره باغی منحصربهفرد است در دنیا، حنجره خدادادی و ادای درست الفاظ و فهم آن، شعر که در نوع خودجاودانه است و آهنگسازی قوی و متعهدانه زنده یاد احمد علی راغب و تنظیم زیبای سید محمد میر زمانی چهار وجه موضوع هم پوشانی داشته که چنین اثری زیبا و ماندگار خلق شده است.
این کارشناس موسیقی ادامه داد: امروزه سرودهای زیبا و آثار زیبا بسیار است؛ ولی به جرات میگویم که همچنان سرود زیبای «ننگ برتوای آمریکا» راس است و خیلی نمود دارد، ولی خیلی باعث تاسف است که چرا این اثر با زیر نویسهای جهانی در طی این سالها کلیپ سازی و نماهنگ سازی نشده است و باید به این فکر کنیم که باید جهانی شود.
وی درباره موسیقی «برپاخیز» دیگر اثر شاخص هم گفت: این اثر هم جزء آثار شاخصی است، کوباییها، امریکای جنوبی وشیلی و کشورهایی که قبل از ما انقلاب داشتند، آنها به خوبی موسیقیهای خود را صادر کردند یعنی هر کشور دیگری هم که انقلاب داشت، این موسیقی را با زبان بیان روز خود شعرش را تغییر میداد، ما این کار را نکردیم ما انقلاب را به لحاظ ایدئولوژیک و مفاهیم صادر کردیم ولی در رابطه با موسیقی، موسیقی را همپا نیاوردیم و به کشورهایی که میخواستند انقلاب کنند از این زمینه بهره بگیرند و ما در این زمینه کوتاهی داشتیم، موسیقیهای آمریکای جنوبی حماسی است و راحت حفظ میشود و اگر ذوق ادبی داشته باشید به راحتی میتوان واژگان را کنار هم چید و وزن و... با هم جور در میآید چراکه یک ریتم ساده موسیقایی است که البته ریتم ساده را هر آهنگسازی نمیتواند آن را بسازد، خیلی از آهنگسازهای ما کارهای بزرگ را میتوانند انجام دهند ولی وقتی قرار باشد برای کودکان کار کنند مستاصل میشوند، سرودهای انقلابی همین شاخصه را داردکه این نمونه، نمونه فوق العادهای بود، نمونه دیگر از کشورهای شیلی و کوبا هست که در جریانهای انقلابی دنیا وارد شد و جای خود را باز کرد.
وی در خصوص قطعه «طرحی از ابلیس» هم گفت: این اثر هم در ادامه اثر «ننگ بر توای آمریکا» با همان شاکله روحی انقلابی و صدای پر طنینی که غرا است با صدای بلند خیلی لطیف موضوع را برای همه فهم میکند، این اثر هم میتوانست در جهان درست عرضه شود، به خاطر تنظیمی که وجود دارد و نگاهی که تنظیم کننده به این قضیه دارد از المانها و ابزارهایی استفاده میکند که در شاکله و قامت و محتوای سرودهای انقلابی میگنجد و باید بگویم که اثر «طرحی از ابلیس» که اجرا شد در قد و قامت «ننگ بر توای آمریکا» بود ولی به قوت آن نشد.
مهدوی در باره اثرهای نسل جدید هم گفت: نمونههایی هست، اسم اثرها الان در خاطرم نیست ولی آقای تاجیک و اقای امیر کریمی اثرهای زیبایی خواندهاند.
این کارشناس موسیقی در پایان درباره راز ماندگاری اثرها گفت: اول داشتن صدای خوش لازمه این موضوع است، دوم باید اعتقاد داشته باشید تا اثر گرما بخشی داشته باشد و ماندگار باشد.