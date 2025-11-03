پخش زنده
آیین افتتاحیه نخستین دوره مسابقات وزنهبرداری ارتشهای جهان (سیزم) در بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین افتتاحیه نخستین دوره مسابقات وزنهبرداری ارتشهای جهان (سیزم ۲۰۲۵) صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در سالن شهیدان نوبخت بابلسر برگزار شد.
در این مراسم، امیر سرتیپ محمود شیخحسنی معاون تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سیزم ایران، امیر سرتیپ محمد یوسفی خوشقلب رئیس هیأت وزنهبرداری نیروهای مسلح، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، ولیزاده فرماندار بابلسر، اسماعیل پهلوان سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل و ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر برگزار شد.
مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با رژه کشورهای حاضر و اجرای حرکات نمایشی ورزشهای پُرشور زورخانهای توسط ورزشکاران این رشته پهلوانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، تیمهای ایران، روسیه، کره شمالی، ازبکستان، سریلانکا، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه قرار است در هشت وزن مصوب فدراسیون جهانی و طی سه روز در بابلسر به رقابت بپردازند.