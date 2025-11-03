پخش زنده
۵۹ پزشک متخصص در رشتههای مختلف پزشکی از امروز جذب بیمارستانهای خراسان جنوبی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جلسه توجیهی پزشکان جدید الورود گفت: سهمیهای که برای خراسان جنوبی در سال جاری پیش بینی شده تعداد ۱۰۳ پزشک متخصص در رشتههای مختلف پزشکی بوده است که از این تعداد ۵۹ نفر از امروز جذب بیمارستانهای استان میشوند.
احمدی افزود: در تمام رشتههای تخصصی پزشکی امسال پزشک جذب شده، اما در رشتههای متخصص بیهوشی نیز همانند سراسر کشور در استان نیز این کمبود وجود دارد.
به گفته وی هم اکنون در سطح استان ۱۵ بیمارستان به غیر از شهرستان عشق آباد وجود دارد که پزشکان سهمیهای جذب بیمارستانهای استان میشوند.
وی افزود: به غیر رشته تخصصی بیهوشی، تعداد پزشکان در سایر رشتههای داخلی و اطفال برای شهرستانها کافی است.
معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خدمات رسانی به مردم را یکی از مهمترین برنامههای پزشکان عنوان کرد.