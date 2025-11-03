به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در تقویم دل‌های مومنان روزی هست که حتی خورشیده هم آه می‌کشد، روزی که مدینه در سوگ بانویی نشست که نامش فاطمه بود، دخت پیامبر مادر همه غم‌های تاریخ، به همین مناسبت مردم بجنورد در امامزاده سلطان سید عباس (ع) بجنورد به سوگ این بانوی بزرگ اسلام نشستند.

یکی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم گفت: حضرت فاطمه س الگوی تمام عیار ولایت مداری و ولایت پذیری بودند و عمر شیرین خود را در مسیر بندگی خدا فدا کردند.

حجت الاسلام محمد ابوالقاسم دولابی افزود: هم اکنون وظیفه داریم برای حراست از میراث گران قدر بانوی اسلام با تامل، دقت و صبوری در این مسیر گام برداریم.

وی گفت: اگر ولایت باشد برکات بسیاری خواهد داشت و اگر ولایت پذیری نباشد فساد و رذایل اخلاقی جامعه را فرا خواهد گرفت.

قرائت قران، زیارت عاشورا و مداحی از جمله برنامه‌های این مراسم بود.